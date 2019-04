Avenida da Amizade entra na 2ª etapa de revitalização

A Secretaria de Serviços Públicos iniciou nesta semana a segunda etapa de revitalização da Avenida da Amizade, em Nova Veneza. As obras incluem a ampliação do estacionamento a 45° em mais 500 metros de extensão da via, entre os cruzamentos da Rua Kotakasa Nomura e da Estrada Municipal Mineko Ito, novo calçamento para pedestres, ampliação da ciclovia e novo paisagismo. Todo o serviço é realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, utilizando recursos e mão-de-obra próprios.

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A primeira fase das obras na via teve início em 2018, com a implantação de vagas de estacionamento a 45° ao longo da via, construção de canteiros centrais com calçamento para pedestres nos pontos ainda não pavimentados, construção de guias e instalação de ciclovia.

“A ampliação da revitalização da Avenida da Amizade é mais uma melhoria para a nossa população, atendendo a reivindicações de comerciantes, moradores, motoristas e pedestres da região de Nova Veneza. A obra vai proporcionar mais segurança e conforto à população, é um grande investimento em mobilidade urbana e infraestrutura pública”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

Toda a revitalização da Avenida da Amizade faz parte do pacote de melhorias anunciadas pelo prefeito para a região de Nova Veneza.

Na região, a Estrada Mineko Ito (Estrada do Barreiro) foi recapeada, além de receber a implantação de um guard rail na passagem para pedestres existente na ponte sobre o Ribeirão Quilombo. Houve ainda a reforma do CIS Nova Veneza, construção da passagem de pedestres no Jardim Conceição, implantação do Centro de Longevidade, um espaço exclusivo para atendimento da Melhor Idade, e também a construção da ponte e passagem de pedestres do Cecap.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.