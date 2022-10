Auxiliar de produção é morto a tiros em Sumaré

Um auxiliar de produção de 36 anos foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (27), em Sumaré. A motivação do crime é desconhecida

Segundo informações da PM, por volta de 17h30, a vítima identificada como Jean Alves Guimarães estava em frente a uma oficina mecânica, na Rua das Emas, no Jardim São Jerônimo, onde havia deixado seu carro para um conserto, quando um homem encapuzado desceu de um carro Ford Fiesta prata, apontou a arma em direção a ele e disparou algumas vezes.

Na sequência, o atirador fugiu no sentido de Paulínia e a equipe de socorristas do Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi acionada. O médico da unidade constatou o óbito de Jean no local.

A Polícia Civil esteve presente para coletar dados que possam auxiliar na investigação e o corpo da vítima foi encaminhado posteriormente ao IML (instituto Médico Legal) de Americana.

O caso foi registrado como homicídio doloso no plantão policial de Sumaré. As causas do crime são desconhecidas, mas serão apuradas em investigação.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado.