Sirineu teve o pedido de afastamento de 60 dias aprovado pelos parlamentares. - Foto: Câmara de Sumaré / Divulgação

O ex-assessor parlamentar Irildo de Campos, conhecido como “Chicão”, negou nesta terça-feira (19) ser o autor do pedido de cassação do vereador de Sumaré, Sirineu Araújo (PL), investigado por homicídio.

A proposta foi rejeitada pelos parlamentares em sessão realizada na semana passada.

Chicão protocolou requerimento direcionado à presidência da Câmara pedindo a apuração de possível falsidade ideológica e também registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Ele disse ao LIBERAL que seu nome foi usado indevidamente e espera que o responsável seja identificado.

“Não tinha contato com Sirineu e nem acompanhava o trabalho dele. Não entendo o motivo de ser envolvido nessa história.”

A assessoria da câmara confirmou que o pedido de cassação foi apresentado pela internet, instruído com todos os documentos necessários para a leitura em plenário.

“Com relação a existência de possível fraude compete a apuração policial”, cita a nota do Legislativo de Sumaré.

O suplente de vereador pelo PL, Allan Sangalli, foi empossado na sessão desta terça pelo período de 60 dias.

Nesta terça-feira, suplente Allan Sangalli (PL) foi empossado na Câmara de Sumaré – Foto: Câmara de Sumaré/Divulgação

Ele vai ocupar a vaga de Sirineu, que teve o pedido de afastamento de 60 dias aprovado pelos parlamentares.

“Pretendo continuar o trabalho que já venho exercendo, ajudando no social, incentivando a cultura e o esporte”, disse Sangalli, que promete também apresentar propostas para fortalecer o comércio local.

INVESTIGAÇÃO

Sirineu é investigado, em liberdade, pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, pelo assassinato de Rafael Emídio da Silva, 39, no final da tarde no dia 19 de agosto, na região do Maria Antônia, em Sumaré.