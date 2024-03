Audiência sobre a morte de professor em Sumaré é remarcada para maio

O juiz da 1ª Vara Criminal de Sumaré, Marcus Cunha Rodrigues, resignou para o dia 20 de maio, a partir das 16h, a primeira audiência sobre o homicídio do professor Cauê Pozenatto Lima, de 35 anos, cometido em 1º de agosto do ano passado.

O magistrado considerou que, como o acusado pelo crime, o tatuador Wesley Carrera, de 35 anos, ainda não tinha definido seu novo advogado, a sessão que ocorreria de forma telepresencial pela internet, que estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (4), deveria ser remarcada.

Cauê Pozenatto Lima fez 35 anos no dia em que foi morto – Foto: Reprodução / Facebook

Os advogados que representavam o tatuador desistiram de acompanhá-lo no fim do ano passado, por motivos pessoais. Desde então, o réu está sem defensor. Wesley continua preso no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia.

O homem foi apontado pela polícia como o autor das facadas que mataram a vítima e que também ateou fogo no corpo. Além de homicídio com o agravante de dificultar a defesa da vítima, ele também responde por ocultação de cadáver.

A esposa dele, Paloma Fernanda Aguiar, de 30 anos, chegou a ser presa pelo assassinato, mas foi colocada em liberdade. Ela responde somente pelo crime de por ocultação de cadáver. O advogado da mulher não foi encontrado pela reportagem.

Durante a audiência, após ouvir todas as testemunhas e interrogar os réus, caso não haja nenhuma perícia ou novas diligências, o juiz do caso decidirá se vai levar o réu a júri popular.

Segundo a investigação, após abandonar o corpo do professor na Praia Azul, em Americana, o casal teria fugido com o carro de Cauê.

Os dois suspeitos foram presos três dias depois do homicídio, no Parque Salerno, em Sumaré, por investigadores da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana.