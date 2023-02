Atraso e cancelamento de show de MC Daniel acaba em confusão no Chapéu Brasil, em Sumaré

Show estava programado para começar às 3h30; artista chegou ao local por volta de 6h e estava dormindo no momento em que a confusão começou

Mc Daniel disse que deixou o local temendo pela vida - Foto: Reprodução

Um atraso de pelo menos três horas e o cancelamento do show do MC Daniel no Chapéu Brasil, em Sumaré, na madrugada deste domingo (5) acabou em confusão.

Por conta da demora, o público que aguardava pelo show começou a lançar cadeiras, baldes e garrafas de vidro dentro do estabelecimento. Além disso, um outro grupo que estava do lado de fora da casa cercou a van do cantor e passou a lançar garrafas de água. Com medo de ser ferido, o artista deixou o local.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a casa de shows, MC Daniel era a atração principal do evento e deveria subir ao palco às 3h30, conforme combinado em contrato. No entanto, o artista chegou ao recinto às 6h24, momento em que os frequentadores foram avisados, sendo que muitos deles já estavam deixando o local por conta do atraso.

Ainda de acordo com a versão do Chapéu Brasil, por volta de 7h, a produção local teria ido verificar junto aos produtores do artista o que tinha ocorrido. A resposta foi de que o cantor estava dormindo e quando acordasse iria para o palco.

“Às 7h, a produção do Chapéu Brasil foi verificar junto aos produtores do artista o que tinha ocorrido, que já que passavam quase 40 minutos de sua chegada e o público estava ainda mais impaciente. A alegação da produção do artista é que o mesmo estava dormindo e apenas quando acordasse sairia da van para realizar o show contratado e que era para ter sido feito às 3h30”, traz trecho da nota.

Nas redes sociais, MC Daniel confirmou que estava dormindo no veículo, porque já tinha feito cinco shows na noite, mas que aguardava apenas a sua equipe terminar de montar o equipamento para subir ao palco do Chapéu Brasil. Em sua versão, ele afirmou ainda que nesse momento a equipe do espaço de eventos teria instigado os fãs a atacarem a van onde ele estava.

“Contra fatos não há argumentos. Eu podia ter perdido a minha vida, estava pronto para subir e a contratante mandou não subir e incentivou as pessoas a me atacarem. Nada justifica a agressão”, afirmou o artista no Instagram. “Quebraram o vidro da van, não ia esperar acontecer o pior, a contratante mandou atacar”, completou.

Sobre essas acusações, o Chapéu Brasil negou e pontuou que o artista está tentando reverter a situação. “Toda a confusão ocasionada no evento se deu por única e exclusiva culpa do artista MC Daniel e a sua produção”, pontuou a casa de shows.

Nas redes sociais diversos fãs reclamaram do atraso e criticaram tanto o artista como os organizadores do evento.

A assessoria do cantor foi procurada para comentar a confusão e explicou que o artista já havia se manifestado em suas redes sociais.

Ao LIBERAL, o Chapéu Brasil comunicou que acionou seus advogados para entrar com medidas legais contra a produtora do cantor, além de lavrar um Boletim de Ocorrência por todos os danos causados, física e materialmente, dentro de suas dependências.