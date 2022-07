Atirador esportivo reage a assalto e acerta dois tiros em assaltante

Um atirador esportivo de 48 anos reagiu à tentativa de roubo a sua caminhonete, uma Toyota Hilux, e conseguiu acertar dois tiros no acusado do assalto, na manhã desta quarta-feira (29), no Jardim Nova Terra, em Sumaré. Mesmo ferido, o ladrão conseguiu caminhar por 20 metros, entrou no carro do comparsa que dava cobertura e depois foi deixado no Hospital Municipal de Paulínia, onde permanece internado sob escolta policial. O outro suspeito, que se preparava para fugir para Bahia, foi preso pela polícia minutos depois, no Jardim Calegari, também em Sumaré. O revólver calibre 38 usado na ação criminosa foi apreendido.

Revólver usado por um dos assaltantes foi apreendido – Foto: Divulgação

Por volta das 6h30, a vítima estava a 300 metros de sua casa e estaria a caminho de um estande de tiro, quando foi rendido por um assaltante que bateu no vidro, na Rua Manoel Messias da Silva, e em seguida efetuou um tiro em sua direção. O atirador revidou e teria acertado dois tiros no acusado, que mesmo ferido conseguiu caminhar até a esquina e entrou em um GM Vectra. Ele foi deixado no Hospital Municipal de Paulínia, onde recebeu atendimento e permaneceu internado.

Com os dados do veículo utilizado na fuga, os policiais militares conseguiram identificar o proprietário e foram até a casa do suspeito, onde foi informado por parentes que ele ocupava outro veículo, um VW Gol, e que estava na residência de um conhecido, onde se preparava para fugir para a Bahia.

Localizado pelos policiais, ele teria confessado que tinha deixado o Astra na Avenida Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhoa Cintra, no Jardim Calegari. A equipe esteve no local indicado, onde localizou o veículo com manchas de sangue nos bancos.

Em seguida, o suspeito foi conduzido ao 4º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante e transferido à Cadeia local.

Um dos tiros atingiu a caminhonete da vítima – Foto: Divulgação

O delegado Diego Bini disse que suspeito que foi baleado segue internado no hospital com escolta policial. “Inicialmente, apuramos que o proprietário da caminhonete estava com a documentação da arma regular, que a ação criminosa ocorreu durante o deslocamento dele ao estande e que ele teria agido em legítima defesa, visto que o acusado teria atirado em sua direção, por isso deixou de ser autuado em flagrante”, relatou Bini.

Encomenda

O delegado relatou ainda que durante o inquérito policial vai apurar se a vítima estava sendo seguida pelos assaltantes desde a saída da casa dele e se a caminhonete seria roubada por encomenda pela “quadrilha da Hilux”.