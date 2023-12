Ataques de carros-fortes na região estão interligados, diz Deic

As investigações da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba apontam que os roubos a carros-fortes que ocorreram na região estão interligados. Por enquanto, dois suspeitos estão presos e outros cinco seguem foragidos.

Roubo a carro-forte, na Rodovia Luiz de Queiroz, em 16 de maio – Foto: Cristiani Azanha/Liberal

O delegado da Deic, Marcel Willian Oliveira de Souza, afirma que a região tem um núcleo logístico para execução dessas infrações.

“Consideramos que há pessoas envolvidas de outros estados na logística e no transporte, por isso também trabalhamos com informações compartilhadas com outros estados”, afirmou.

Para a delegada Juliana Ricci, também da Deic, por enquanto fica difícil informar quantas pessoas participam dessa organização. “Mas todo o trabalho está sendo realizado.”

O assalto em Cosmópolis foi o 4º ataque contra carros-fortes nas rodovias da região em menos de seis meses.

Em 16 de maio, uma quadrilha assaltou um veículo da empresa Comando G8, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Na noite de 15 de agosto, um bando atacou outro veículo, desta vez entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes, também no trecho de Santa Bárbara. Foram roubados R$ 2 milhões.

No dia 11 de setembro, um carro-forte foi atacado por criminosos na altura do km 137 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no limite entre Americana e Limeira. Dois vigilantes tiveram ferimentos leves, provocados por estilhaços. Ao todo foram levados R$ 2,4 milhões.