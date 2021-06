Atacadão vai abrir loja em Sumaré no final do ano

Unidade será instalada na Rodovia Rua Virginia Viel Campo Dall Orto e obras já começaram no local

A rede Atacadão vai abrir uma loja em Sumaré no final de 2021. A unidade será instalada na Rodovia Rua Virginia Viel Campo Dall Orto, próximo ao quilômetro 1.860. As obras no terreno já tiveram início.

A instalação da unidade em Sumaré foi confirmada ao LIBERAL pela empresa, que informou que por enquanto não há detalhes como número de postos de trabalho que serão abertos. A Prefeitura de Sumaré disse que ainda não tem informações sobre o assunto.

O Atacadão tem mais de 200 unidades pelo país e existe há mais de 50 anos. Na região, a empresa possui uma loja em Santa Bárbara d’Oeste no Loteamento Industrial. Há também unidades em Campinas e Piracicaba.