Veja como foi a entrevista com Willian Souza, candidato a prefeito de Sumaré

Candidato do PT foi o quinto e último entrevistado na série de entrevistas com candidatos à Prefeitura de Sumaré

O Grupo Liberal entrevistou, nesta sexta-feira (20), Willian Souza, candidato a prefeito de Sumaré pelo partido PT. Ele é o quinto e último entrevistado na série, que teve início na segunda-feira (16). Veja a entrevista abaixo, pelo programa Liberal No Ar, da rádio Zé FM 76.3:

Quem é Willian Souza?

Willian Souza, de 37 anos, foi eleito vereador de Sumaré em 2016 e assumiu a presidência da câmara em 2019. No ano seguinte, conseguiu um segundo mandato após ser o candidato mais votado da cidade. Em 2021, voltou a ser presidente da câmara.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Willian se tornou a principal liderança política em favor da Vila Soma, ocupação com milhares de famílias que se tornou um dos exemplos de regularização habitacional no Estado.

Calendário de entrevistas

Além dos candidatos de Sumaré, também serão entrevistados os concorrentes à Prefeitura de Nova Odessa. Tal como nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o objetivo é ouvir dos candidatos quais são as propostas para a cidade.

As entrevistas começarão às 13h30 e terão duração de 40 minutos. Além da transmissão na Zé FM, também haverá lives nos perfis do LIBERAL no YouTube e no Facebook.

Veja onde acompanhar as entrevistas

📽️ Perfil do LIBERAL no Facebook

📽️ Canal do LIBERAL no YouTube

📻 Rádio Zé FM 76.3

Veja a data das entrevistas com os candidatos a prefeito de Sumaré

16/09 📅 Ana Cléia (Rede) – Veja a entrevista

17/09 📅 Eder Dalben (Cidadania) – Veja a entrevista

18/09 📅 Henrique do Paraíso (Republicanos) – Veja a entrevista

19/09 📅 Toninho Mineiro (Mobiliza) – Veja a entrevista

20/09 📅 Willian Souza (PT)

Veja a data das entrevistas com os candidatos a prefeito de Nova Odessa

23/09 📅 Bill (PL)

24/09 📅 Juçara Rosolen (Novo)

25/09 📅 Leitinho (PSD)