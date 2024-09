ASSISTA: Grupo Liberal entrevista Henrique do Paraíso, candidato a prefeito de Sumaré - O Liberal

O Grupo Liberal entrevista, nesta quarta-feira (18), Henrique do Paraíso, candidato a prefeito de Sumaré pelo partido Republicanos. Ele é o terceiro entrevistado na série que teve início na segunda-feira (16). Veja a entrevista abaixo, pelo programa Liberal No Ar, da rádio Zé FM 76.3:

Quem é Henrique do Paraíso?

Henrique do Paraíso tem 39 anos e é o atual vice-prefeito de Sumaré. Ele já foi vereador (2013 a 2016) e já atuou como secretário municipal em pastas como Governo, Administração e Recursos Humanos, Obras, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Planejamento Urbano e Participação Cidadã.

Em 2018, teve 54 mil votos para deputado federal e ficou na suplência, tendo assumido o cargo entre junho e outubro de 2021.

Calendário de entrevistas

Além dos candidatos de Sumaré, também serão entrevistados os concorrentes à Prefeitura de Nova Odessa. Tal como nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, o objetivo é ouvir dos candidatos quais são as propostas para a cidade.

As entrevistas começarão às 13h30 e terão duração de 40 minutos. Além da transmissão na Zé FM, também haverá lives nos perfis do LIBERAL no YouTube e no Facebook.

Veja onde acompanhar as entrevistas

Veja a data das entrevistas com os candidatos a prefeito de Sumaré

18/09 📅 Henrique do Paraíso (Republicanos)

