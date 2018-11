Assaltante tenta roubar policial de folga e acaba morto

Uma tentativa de assalto terminou com troca de tiros e um assaltante morto na manhã deste domingo (18), em Sumaré. De acordo com informações da Polícia Civil, um policial militar que estava de folga foi abordado por um criminoso, reagiu e atingiu o ladrão com pelo menos dois tiros. O assaltante, um jovem de 24 anos, morador de Hortolândia, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O caso aconteceu na Rua Meira Raimunda Oliveira Silva, no Parque Jatobá, próximo ao HES (Hospital Estadual de Sumaré) e à Avenida da Amizade, um lugar movimentado da cidade. Informações do boletim de ocorrência mostram que o policial, que atua na cidade de Campinas, chegava em casa com sua caminhonete, quando o ladrão anunciou o assalto.

O militar reagiu e houve troca de tiros. O criminoso chegou a realizar diversos disparos contra o veículo. O policial, que não se feriu, revidou e acertou dois tiros no assaltante.

A família do PM estava dentro da casa e o seu filho havia saído do veículo poucos minutos antes do pai ser rendido. A equipe de perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e o caso foi registrado no plantão policial.