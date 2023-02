Assaltante é baleado em tentativa de roubo a depósito da Desktop

Criminoso foi socorrido e levado à UPA do Jardim Macarenko, onde aguardava transferência a outra unidade

Um assaltante foi baleado por um segurança durante uma tentativa de roubo a um depósito da empresa Desktop, no Parque Ravagnani, em Sumaré, na tarde desta segunda-feira (27). Outros dois envolvidos conseguiram escapar.

Após o ocorrido, o criminoso foi socorrido, de acordo com o delegado Marcelo Moreschi, permanecia internado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko, sob escolta policial. “Ele será autuado em flagrante sob acusação de roubo tentado”, relata Moreschi.

Tentativa de roubo ao depósito ocorreu nesta segunda-feira – Foto: Polícia Civil / Divulgação

As primeiras informações da Polícia Civil dão conta que três homens tentaram invadir o estabelecimento, quando houve o confronto com os seguranças da empresa. “Um agente de segurança que trabalhava no local atingiu um dos envolvidos”, completa o delegado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Até o início da noite, o homem permanecia internado em estado crítico e aguardava transferência pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

A Polícia Civil continuará as investigações na tentativa de localizar os outros dois criminosos. A Desktop foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria.