Aposta de Sumaré fatura R$ 41 mil ao acertar a quina no sorteio da Mega-Sena

Uma aposta da Mega-Sena, feita em Sumaré, faturou R$ 41.177,36 após cinco dos seis números sorteados no concurso 2735, realizado na noite desta terça-feira (11). Região do Polo Têxtil, que engloba as cidades de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, teve também apostadores que lucraram ao acertarem quatro número.

Os números sorteados foram: 05-33-46-47-53-59.

Na região, 19 apostas simples faturaram R$ 809,75 na quadra, sendo três em Americana, cinco em Santa Bárbara, três em Nova Odessa, cinco em Sumaré e três em Hortolândia. Além desses, um bolão feito em Sumaré, com seis cotas, também foi premiado com a quadra e os R$ 809,75 serão divididos entre os cotistas.

Ganhadores do concurso 2735 em todo o Brasil:

6 acertos – Ninguém acertou e o prêmio acumulou

5 acertos – 62 apostas ganhadoras: R$ 41.177,36

4 acertos – 4.504 apostas ganhadoras, R$ 809,75

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio máximo acumulou, chegando a R$ 40 milhões para o próximo concurso, que acontece nesta quinta-feira (13)