Após um ano, UPA Matão amplia atendimento em 22,5%

A UPA Matão comemorou no último sábado (2) um ano de funcionamento! Com estrutura nova e equipamentos modernos para o atendimento de urgência e emergência, a unidade substituiu o PA Matão e ampliou o atendimento em 22,5% no ano passado. Por mês, cerca de 11.200 pessoas são assistidas; já o prédio antigo atendia 9.100 pacientes.

“Com uma estrutura melhor, como é a da UPA Matão, os pacientes estão recebendo atendimento digno e humanizado, o que tem atraído também moradores de cidades vizinhas, como Campinas e Paulínia, que ficam próximas ao limite com a região do Matão. Ampliamos o atendimento em quantidade e qualidade, o que é uma grande conquista para a população e para a Saúde de Sumaré. Somente ano passado, foram 30.307 atendimentos”, exaltou o prefeito Luiz Dalben. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

Com um investimento de R$ 272 mil, a UPA do Matão possui 740 m² e uma estrutura com materiais de qualidade, como pisos do tipo ‘porcelanato’, granitos nas soleiras e divisórias e vidros temperados.

Além disso, a recepção e todas as salas são climatizadas, oferecendo mais conforto aos pacientes.

São cinco consultórios médicos, que contam com ginecologistas, clínicos gerais, dentistas e pediatras, salas de emergência, raio-x completo, sutura e gesso, descanso de médicos, soroterapia, isolamento, observação adulto e pediátrica, eletro e administrativa, além de necrotério, Central de Materiais Esterilizados, farmácia e uma entrada para emergência totalmente separada da entrada principal.

A unidade fica na Avenida Emílio Bosco, 1.620, Jardim Santa Clara e funciona 24 horas por dia.

