Após roubo em subestação, CPFL orienta sobre como identificar funcionários

Após um grupo invadir a subestação da CPFL no Matão, em Sumaré, e roubar cerca de 20 uniformes na última quarta-feira (3), a concessionária decidiu orientar os moradores sobre como identificar seus funcionários. A medida foi aplicada após a divulgação de um áudio compartilhado em grupos do WhatsApp, que relatava sobre cautelas no atendimento nas residências, visto que suspeitos poderiam usar os uniformes nas ações criminosas.

De acordo com a CPFL, os funcionários que prestam serviços sempre comparecem devidamente identificados com crachás, uniformes, veículo com identificação da empresa e com ordem de serviço para a execução da atividade, contudo, caso o cliente ainda tenha dúvidas, pode entrar em contato por meio dos canais de atendimento, entre eles, o 0800 010 1010 (CPFL Paulista), e informar o número da nota de serviço e confirmar a autenticidade da mesma com o atendente.

“Caso não seja possível realizar a confirmação no momento, a orientação da empresa é de que o cliente não permita a execução do serviço e não assine ou entregue qualquer documento”, cita a nota.

INVESTIGAÇÃO. A Polícia Civil já iniciou a investigação na tentativa de identificar e prender os envolvidos. O delegado Diego Bini, que coordena a apuração, disse, recentemente, que considera a possibilidade de que os caminhões e uniformes roubados da concessionária possam ser utilizados em outras ações criminosas.

O CASO. Um grupo de assaltantes entrou na subestação da CPFL, no Matão, em Sumaré, fez um vigilante como refém na madrugada desta quarta-feira (3) e o obrigou a abrir, onde ficava guardado seu revólver.

Os criminosos também levaram o colete balístico, 12 munições, 20 uniformes da concessionária com EPI (Equipamento de Proteção Individual), dois caminhões com guincho, ferramentas, 370 metros de cabos, micro-ondas e ferramentas. O caso está sendo apurado pelos policiais civis do 4º Distrito Policial de Sumaré. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o vigilante de uma empresa terceirizada de segurança foi rendido no momento em que chegava ao trabalho. Os assaltantes já sabiam que a arma do funcionário estava guardada no cofre da subestação. Ele foi obrigado a abri-lo, após ser ameaçado de morte.

O vigilante relatou que eles se comunicavam com outros envolvidos por radiocomunicadores. Enquanto a quadrilha vasculhava o local, alguns dos suspeitos mandaram que o vigilante permanecesse em uma área de mato, por 30 minutos. A vítima fugiu em direção à rua e conseguiu localizar policiais militares que faziam patrulhamento nas imediações.