Após denúncias anônimas, Polícia Civil apreende 6,8 kg de drogas em Sumaré

Policiais civis do 3º Distrito Policial apreenderam 6,8 kg de drogas em Sumaré, nesta quarta-feira (13). A ação contou com a ajuda do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal). Ninguém foi preso.

Ação aconteceu após os agentes receberem denúncias anônimas sobre o tráfico e, com essas informações, se dirigiram até a Rua dos Batatais, no Parque Salerno, para apurarem a informação. No local, eles perceberam que vários rapazes entraram em uma área de mata ao perceberem a aproximação das viaturas. Na fuga, eles abandonaram uma mochila contendo 2,7 kg de crack, cocaína, maconha e droga sintética k2. Os suspeitos conseguiram escapar, mas os entorpecentes foram apreendidos.

Acompanhados dos guardas do Canil, os investigadores também estiveram em um outro local, um apartamento no Condomínio Águas do Ibirá, no Nova Veneza, onde receberam informações de que funcionava um laboratório de drogas. No local, com a ajuda do cão de faro, os a policiais vasculharam os apartamentos até que localizaram um imóvel, que segundo eles, estava com a porta entreaberta.

Nenhum morador foi localizado no interior do imóvel mas, durantes as buscas, os policiais encontraram 4,5 kg de maconha e cocaína. Os agentes também acharam dois boletos em nome de um casal, que será investigado pela Polícia Civil pelo susposto envolvimento no tráfico de drogas.