Ao tentar fugir da PM, motorista invade casa, mata cachorro atropelado e agride policial em Sumaré

Um jovem de 22 anos foi preso no começo da noite desta segunda-feira (8) no bairro Parque Progresso, em Sumaré, após tentar fugir de policiais militares. Durante a perseguição, o motorista invadiu uma casa na Rua L, matou o cachorro da família atropelado e, ainda, agrediu um policial para tentar desarmá-lo. Com ele a equipe encontrou uma nota falsa de R$ 100 e 260 porções de cocaína.

Carro invadiu casa no Parque Progresso na noite de segunda-feira – Foto: Polícia Militar / Divulgação

De acordo com informações prestadas pela equipe policial à reportagem, os militares estavam em patrulha pelo bairro por volta de 18h30 quando viram o veículo em atitude suspeita e deram ordem de parada, o que não foi atendido pelo motorista do carro modelo Honda Civic.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após perseguição que durou cerca de 8 minutos pelas ruas do bairro, o jovem de 22 anos perdeu o controle do veículo e bateu contra o portão de uma residência. Com a batida, ele quebrou a lixeira da casa, o muro e parou dentro da garagem. Com o choque, ele atropelou e matou um dos dois cachorro da família.

No momento da batida, um outro rapaz que estaria no carro conseguiu fugir a pé. O motorista, que também tentava fugir, agrediu um dos policiais com um soco para tentar desarmá-lo. A arma foi disparada, mas ninguém foi ferido.

Com ele, os policiais encontraram uma nota falsa de R$ 100 e 260 microtubos de cocaína.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio.