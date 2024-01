Amigos e familiares se despedem de idosa vítima de acidente de ônibus em MG

Familiares e amigos foram ao Velório de Nova Odessa se despedirem de Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Amigos e familiares foram ao Velório Municipal de Nova Odessa, na tarde deste domingo (14), prestarem homenagem e dar o último adeus à Maria Ferreira de Jesus, de 78 anos, uma das vítimas do acidente de trânsito que aconteceu em Minas Gerais na última sexta-feira (12), envolvendo um carro de passeio e um ônibus de viagem.

Maria e a sua neta, Uerianny Ketley Pereira, de 25 anos, que também faleceu no acidente, eram moradoras de Sumaré. A jovem era psicóloga e dava aulas na Escola Estadual Professora Leonilda Rossi Barriquelo, no município sumareense.

Ao LIBERAL, o filho de Maria e tio de Uerianny, Custódio Ferreira de Jesus, lamentou profundamente as duas perdas para a família.

“É uma perda muito grande, minha mãe que teve 15 filhos e criou todos sozinha, só tenho a agradecer esse tempo que ela esteve com a gente. A Uerianny era uma menina talentosa, dava aulas, uma perda muito grande para todos”, lamentou Custódio.

O corpo da idosa chegou em Nova Odessa por volta de 11h e foi velado no Velório Municipal de Nova Odessa até 16h. Depois, foi sepultado no Cemitério Municipal da cidade.

Já o corpo da psicóloga Uerianny também foi sepultado neste domingo, mas em Ladainha, município de Minas Gerais.

Acidente

O ônibus em que as duas moradoras de Sumaré estavam caiu de uma ponte sobre o Rio Itambacuri, após bater em um carro.

A colisão aconteceu no km 343 da rodovia BR-116, na altura da cidade de Campanário (a cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte). O ônibus seguia de Novo Cruzeiro (MG) para Piracicaba.

O veículo transportava 43 passageiros e, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, 25 ficaram feridos e quatro morreram, entre eles, as duas moradoras de Sumaré (avó e neta), um bebê de 4 meses e um homem de 26 anos.

As outras quatro vítimas do acidente estavam no carro, de modelo Veraneio. Um homem de 41 anos, uma criança de 5 e outras duas mulheres, que não tiveram a idade informadas, não resistiram à colisão e também morreram.

Duas das vítimas chegaram a ser socorridas, mas morreram na madrugada deste sábado, 13.