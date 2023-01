Alckmin menciona Sumaré em discurso de posse no Ministério da Indústria

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), fez menção a Sumaré em seu discurso de posse no Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, que ocorreu nesta quarta-feira (4), em Brasília.

Ele citou que percorreu várias fábricas em São Paulo, fazendo campanha com Fernando Haddad (Ministro da Fazenda) e Márcio França (ministro de Portos e Aeroportos do Brasil).

Ministro Geral Alckmin citou Sumaré ao comentar sobre as necessidades das empresas no País – Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

“Fomos em Sumaré, em uma fábrica de 50 colaboradores, fomos em Bebedouro, em uma fábrica de mais de 300 colaboradores e, em todas elas, ouvimos a necessidade da simplificação tributária, do avanço na questão tributária”, disse.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vereador de Sumaré Willian Souza (PT) afirmou que recebeu com alegria e entusiasmo a citação sobre Sumaré. “Acompanhei presencialmente a posse de Alckmin. Ele lembrou de pequenas e grandes empresas na cidade”, relatou.

Willian destacou que acha importante essa conexão com os empresários para a geração de empregos.

“Também acompanhamos a posse do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que nos antecipou a realização de trabalho em conjunto para programas de emprego em Sumaré com entidades, cooperativas para benefícios trabalhistas para a população”, completou.