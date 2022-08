Alça de acesso da Rodovia Anhanguera fica interditada em Sumaré

As obras farão a recuperação do asfalto no trecho e serão realizadas sempre à noite, das 22h às 5h

A alça de acesso do km 112+900 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no trecho de Sumaré, será interditada para obras realizadas pela CCR Autoban, concessionária responsável pela via, a partir desta quarta-feira (24).

Trecho da rodovia será interditado em Sumaré – Foto: Autoban

As obras farão a recuperação do asfalto no trecho e serão realizadas sempre à noite, das 22h às 5h, com o objetivo de minimizar a interferências no tráfego. Os trabalhos também acontecem nas noites de quinta (25), sexta (26) e na próxima segunda-feira (29), mas o cronograma pode sofrer alterações por conta das condições climáticas ou necessidades técnicas.

As condições do tráfego no local podem ser conferidas nos canais de comunicação da concessionária, pelo telefone 0800 055 55 50, no WhatsApp (11) 4589-3999 e também no site da empresa.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.