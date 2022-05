Ajudante de pedreiro morre após cair de andaime em uma obra de Sumaré

Um ajudante de pedreiro de 42 anos morreu nesta quinta-feira (12), depois de cair de um andaime. Ele trabalhava em uma obra no Jardim Dall’orto, em Sumaré, quando sofreu o acidente.

Segundo o tio da vítima relatou aos policiais, o sobrinho Valmir Marcos de Faria estava em cima de um andaime em uma obra e, em determinado momento, teria perdido o equilíbrio e caiu. Ele ainda não soube informar o que pode ter ocasionado o desequilíbrio.

Valmir chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro do HES (Hospital Estadual Sumaré), foi transferido para o Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um boletim de ocorrência foi registrado no 7° DP (Distrito Policial) de Campinas como morte suspeita e as causas do acidente de trabalho serão investigadas pela Polícia Civil.