Agente penitenciário reage a assalto e atira contra criminoso na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Após ser atingido, o assaltante caiu na rodovia, foi atropelado por um caminhão e morreu no local

Crime aconteceu na região do Jardim Aclimação, em Sumaré, na altura do km 107 da Rodovia Anhanguera - Foto: Reprodução_Google Street Vier

Um agente penitenciário de 44 anos reagiu a um assalto na noite desta quinta-feira (4), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Sumaré, após ser abordado por dois homens em uma moto. Ao perceber a intenção da dupla, ele sacou a arma e atirou, atingido um dos bandidos, de 18 anos, que caiu no chão, foi atropelado por um caminhão que passava pela via e morreu. O outro assaltante fugiu do local.

Em boletim de ocorrência, o agente relatou que seguia com sua motocicleta pela Rodovia Anhanguera, sentido capital, quando, por volta de 19h30, notou a aproximação de uma outra moto, ocupada por duas pessoas na altura do quilômetro 107, no Jardim Aclimação.

Ainda segundo o relato, ele freou bruscamente e estacionou no acostamento, momento em que foi abordado pelos criminosos, que também pararam e o garupa desceu com a arma em mãos e anunciou o assalto. A vítima contou ainda que foi revistado pelo suspeito, mas que ele não encontrou sua arma, que estava na cintura.

Na sequência, ele afirmou que se identificou como policial, deu ordem de parada e, como não foi obedecido, disparou ao menos três vezes, atingindo o ladrão, que caiu ao chão e foi atropelado por uma Scania. Uma equipe de resgate esteve no local e constatou a morte. Já o outro envolvido no crime conseguiu fugir.

A ocorrência foi atendida pelas polícias Civil e Militar e o motorista do caminhão foi submetido ao bafômetro, que não constatou a presença de álcool no organismo.

Um boletim de ocorrência de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal, decorrente de intervenção policial foi registrado e as investigações serão conduzidas pelo 5° DP (Distrito Policial) de Sumaré.