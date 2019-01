Afetados pela chuva podem retirar doações de roupas

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré tem abastecido diariamente os CRASs (Centros de Referência em Assistência Social) da cidade com as peças de roupas e calçados doadas pela população para as famílias atingidas pelas fortes chuvas que acometeram o município nos últimos dias. Os moradores que tiveram suas residências afetadas pelo mau tempo podem procurar a unidade mais próxima de suas casas e retirar as doações.

“Ontem (dia 7), as famílias que permaneciam abrigadas na Escola Municipal Antônio Palioto retornaram para suas casas e levaram kits de alimentos, produtos de limpeza e roupas. Além disso, nossas equipes fazem o cadastramento das famílias afetadas pelas chuvas e distribuem esses kits, porém, os moradores de todos os bairros atingidos podem procurar o CRAS mais próximo de sua residência e retirar as doações de roupas que atendam suas necessidades”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Nossas equipes acompanham in loco todas as famílias afetadas pelas chuvas, prestando atendimento e assistência. Para humanizar e agilizar o serviço, porém, as famílias já podem procurar o CRAS mais próximo para receber o benefício. Casos emergenciais já receberam as roupas e demais doações e agradecemos muito à população, que se mobilizou e tem doado alimentos, roupas, colchões, nos ajudando a oferecer um auxílio digno aos moradores”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Aqueles que, em um gesto de solidariedade, desejarem contribuir com as famílias atingidas, podem realizar doações no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua Dom Barreto, 1.377, Centro, das 9h às 18h, no barracão do Fundo Social, na Avenida Brasil, 1.111, Nova Veneza, e também nos supermercados Good Bom, Savegnago, Pague Menos, Paraná e Santa Terezinha.

O coordenador da Defesa Civil de Sumaré, Carlos Eduardo Vicente, faz um alerta. “Infelizmente, pessoas de má fé estão se fazendo passar por membros da Defesa Civil para conseguir doações em benefício próprio. Ressaltamos que todos os nossos agentes que arrecadam as doações estão uniformizados, identificados com os coletes e bonés da corporação. Não vamos deixar pessoas má intencionadas utilizarem o sofrimento do próximo para obter vantagens. Pedimos que a população que se deparar com esses casos denuncie para o Fundo Social ou para a própria Defesa Civil”, alertou.

A Prefeitura segue monitorando 24 horas os rios, córregos e áreas de risco do município e realiza o cadastramento das famílias que tiveram suas casas afetadas, distribuindo também kits de materiais de limpeza. Além disso, as sete Administrações Regionais do Município também estão empenhadas na limpeza dos locais afetados, com lavagem das ruas e desobstrução de cabeceiras de pontes e bueiros, devido à grande quantidade de galhos e lixos arrastados pela água da chuva.

Confira o endereço dos CRASs de Sumaré:

CRAS ÁREA CURA

Rua Deusdete Alves de Souza, nº 205, Parque Santo Antônio

Telefone: 3854-7307

CRAS MATÃO

Rua Sidney Lúcio Ribeiro, nº 246, Santa Clara

Telefone: 3922-9074

CRAS BASILICATA

Rua Tupi Guarani, nº 145, Jardim Picerno

Telefone: 3883-4199

CRAS CRUZEIRO

Rua Aldebaran, nº 540, Chácaras Cruzeiro do Sul

Telefone: 3883-6525

CRAS ÂNGELO TOMAZIN

Rua Gervacina Alves Ferreira, nº 1.500, Ângelo Tomazin

Telefone: 3922-6334

CRAS HORTO FLORESTAL

Estrada Municipal Teodor Cundiev, s/nº, Horto Florestal

Telefone: 3883-7099

CRAS NOVA VENEZA

Avenida Brasil, nº 499, Nova Veneza

CRAS SÃO DOMINGOS

Rua Quirilio Ravagnani, nº 259, Jardim São Domingos

Telefone: 3828-8505