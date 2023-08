Advogada confirma identificação de corpo do empresário Luiz Carlos Burim

Após mais de uma semana de buscas pelo paradeiro de Luiz Carlos Burim, de 56 anos, morador de Sumaré, a advogada da família confirmou nesta quinta-feira (3) que um corpo encontrado em Itapira, em uma região conhecida como Pasto dos Forões, na quarta (2), foi identificado como sendo do empresário, após exames no IML (Instituto Médico Legal) de Campinas.

Ainda não há definição sobre a causa da morte, segundo Adriana Eloísa Mathias dos Santos Bergamin, que, além de advogada, também é amiga da família.

Empresário tinha 56 anos e corpo foi encontrado na quarta-feira – Foto: Reprodução / Redes sociais

“Podemos dizer, somente, que está preservado, apesar do tempo, pois não sabemos quanto tempo estava naquele local. Não havia nenhum sinal aparente de violência. Por ora, a causa da morte foi constatada como indeterminada”, relatou.

Ela disse ainda que a família acredita que, eventualmente, o empresário estivesse caminhando no local, sofreu um mal súbito e não resistiu.

A advogada comentou que, assim que o corpo foi liberado, será realizado o sepultamento e não haverá velório. “A família está muito abalada e não tem condições de falar nada sobre o caso e, por isso, pede privacidade neste momento.”

INVESTIGAÇÃO

O delegado de Itapira, Anderson Cassimiro de Lima, que coordena as investigações, afirmou que, por enquanto, é cedo para falar sobre a linha de apuração. “Estamos apurando de maneira ampla, precisamos do laudo do médico legista para confirmar a causa da morte”, explica.

Lima relata ainda que o local onde o corpo foi encontrado fica próximo a uma pista de decolagem de asa-delta desativada. “É afastado da cidade, tem potencial de turismo naquela região, mas não é utilizado no momento”, completou.

A investigação está sendo realizada com o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. “Definimos uma área de atuação, com buscas em imagens de câmeras e vamos buscar informações com eventuais testemunhas, para descobrir o que aconteceu. Estamos tentando levantar os contatos com quem ele teria feito”, esclareceu o delegado.

O CASO

O carro do empresário já tinha sido localizado na sexta-feira (28), em Itapira. Ele saiu de casa com seu veículo, uma Chevrolet Zafira, na quarta (26), para ir ao shopping Via Direta, em Americana, quando falou pela última vez com a esposa e desapareceu.

A Polícia Civil realizou o levantamento, por meio das câmeras, e identificou que ele foi visto no mesmo dia em Itapira. O corpo do empresário foi localizado por um trabalhador rural, que avisou à GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade. Ele trajava apenas uma bermuda clara.