Adolescente é executado com 11 tiros em Sumaré

Um adolescente de 16 anos foi morto com 11 tiros durante a madrugada de terça-feira (29) na casa onde morava no bairro Parque Residencial Salermo, na região do Nova Veneza, em Sumaré. Matheus Bezerra Paulino foi sepultado nesta quarta-feira, dia 30.

Foto: Reprodução - Facebook

Os autores do crime teriam dopado o cachorro da família para invadir a casa e realizar a execução. Segundo a mãe e o padrasto do garoto, os bandidos aproveitaram a falta de reação do animal para pular um muro entre a casa e um terreno baldio, arrombaram a porta da cozinha e foram direto para o quarto da vítima. Ele foi retirado da cama e executado no chão.

O casal foi acordado pelos disparos. Quando chegou à cozinha, viu dois homens encapuzados e com roupas pretas deixando o local.

O corpo tinha perfurações na cabeça, peito e braços e passou por necrópsia no IML (Instituto Médico Legal) antes de ser liberado para a família. Técnicos do IC (Instituto de Criminalística) estiveram no local para recolher capsulas de balas e outras provas que possam levas aos autores.

O caso será investigado pelo 3º Distrito Policial de Sumaré, sob a responsabilidade do delegado Elias Kobayashi.