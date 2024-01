Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Sumaré

Um adolescente foi apreendido neste domingo (21), em Sumaré, suspeito de tráfico de drogas. Na ocorrência, diversas unidades de entorpecentes, entre eles haxixe, cocaína e skunk, além de embalagens e uma balança de precisão, foram apreendidas.

De acordo com o 48° BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior), os policiais receberam a informação de que um jovem era responsável pelo tráfico de drogas no Jardim Basilicata. Segundo a denúncia, ele escondia os entorpecentes no telhado de um imóvel, localizado na Rua Crenac.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais foram até o endereço e localizaram os entorpecentes e uma balança de precisão no telhado indicado pelo denunciante. Já o suspeito, foi encontrado próximo ao local com R$ 257, que seriam do tráfico.

O menor foi levado ao plantão policial do município, onde foi autuado por tráfico de drogas e ficou apreendido.

Outro

O Apoio Tático da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste prendeu, no Jardim Santa Fé, na tarde deste domingo (21), um homem de 39 anos com seis microtubos de cocaína, 35 pedras de crack e 22 porções de maconha. Ele estava cumprindo o regime semiaberto e volta para a unidade prisional após ser flagrado pelos patrulheiros.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os guardas faziam patrulhamento pelo bairro, quando por volta das 16h30, na Rua Olímpio Campagnolo, viram um suspeito, que ao notar a viatura, correu, entretanto, foi alcançado. Com ele foi encontrado R$ 100 e após o trabalho de faro da Kyra, foram localizados os entorpecentes.

No Plantão policial, o homem foi autuado por tráfico e ficou a disposição da justiça.