Adolescente é apreendido com drogas em construção da UBS do Jardim Lucélia, em Sumaré

Ação contou com o trabalho de faro dos cães Yran e Blaster, do 10º Baep; 320 gramas de cocaína foram apreendidas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta segunda-feira (1°), com cocaína e dinheiro, na construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Lucélia, em Sumaré.

De acordo com o 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 12h45, viram o jovem na construção da UBS.

Ao ser revistado e com o auxílio do trabalho de faro do cão Yran, do Batalhão, foi possível encontrar com o menor oito microtubos de cocaína, além de R$ 40.

Em busca pela área, o cão Blaster levou os policiais a um ralo, onde encontraram uma sacola com outras porções de cocaína e R$ 178 em espécie.

Drogas foram encontradas com o apoio do trabalho de faro dos cães do Batalhão – Foto: 10° BAEP / Divulgação

As drogas, assim como o dinheiro, foram apreendidos e o menor conduzido ao plantão policial, onde foi registrada a ocorrência. Em seguida ele foi liberado ao pai.