Adolescente de 15 anos morre após acidente de moto na Rodovia Anhanguera, em Sumaré

De nacionalidade colombiana, garoto foi atingido após engarrafamento no quilômetro 106, na tarde desta quarta

Um adolescente colombiano, de 15 anos, morreu após engarrafamento envolvendo a motocicleta que conduzia na tarde desta quarta-feira (17), no quilômetro 106 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido Capital, próximo ao Jardim São Judas Tadeu, em Sumaré. A identidade da vítima não foi divulgada.

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta das 16h, um veículo modelo Nissan Versa teria parado repentinamente na faixa 1 da rodovia, sendo atingido na traseira por um Honda Civic. Em seguida, a motocicleta conduzida pelo adolescente, uma CG Titan, bateu no Civic, o que fez com que o garoto caísse na pista.

Um quarto veículo, um Volkswagen Gol, vinha logo atrás e conseguiu parar a tempo, mas foi atingido por um Ford Ka, que o projetou para frente, fazendo com que atropelasse o menor.

O condutor da moto chegou a receber atendimento dos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da CCR AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, mas morreu no local.

Ainda conforme a PMR, a motocicleta utilizada pela vítima está registrada em Nova Odessa. Dos envolvidos no acidente, apenas o condutor do Versa deixou o local, quanto os outros ficaram e passaram pelo teste do bafômetro, que não constatou consumo de álcool em nenhuma das pessoas.

A colisão causou congestionamento do quilômetro 111 ao 115 e a PMR atuou também na orientação do trânsito, que foi totalmente liberado momentos depois. O caso foi encaminhado para a delegacia de plantão em Sumaré, onde seria registrado.