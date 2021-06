Adolescente de 14 anos morre em acidente de moto em Sumaré

A adolescente Flávia Letícia da Silva Apolinário, de 14 anos, morreu em acidente envolvendo uma motocicleta em Sumaré, na madrugada desta quinta-feira (24). Ela estava na garupa de uma moto conduzida por outro adolescente, de 16 anos. A vítima morava no Parque Yolanda.

As informações são da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O acidente aconteceu às 0h40, na Rodovia Prefeito José Lozano Araújo (SPA 110/330), no Jardim Manchester, estrada que liga Sumaré a Paulínia. Policiais militares rodoviários foram acionados para atender à ocorrência.

O motorista do veículo envolvido, um homem de 31 anos, afirmou que seguia no sentido Paulínia, quando uma moto entrou na faixa contrária e colidiu transversalmente com seu carro.

Flávia estava na garupa e morreu no local. O adolescente que conduzia a moto foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento de Urgência Móvel) para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Macarenko, onde está internado.

Segundo a SSP, ambos os condutores, do carro e da moto, realizaram testes do bafômetro, que deram negativo.

Foram requisitados exames periciais e o caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.