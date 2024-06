Acusados por mortes de mãe e filho vão para júri popular em Sumaré

Dois réus que estariam envolvidos nos assassinatos de Fernanda Silva Bim, 44, e do filho dela, Maurício Silva, 24, irão para júri popular em Sumaré. A data do julgamento ainda não foi definida. César Francisco Moranza Júnior, 53, ex-namorado de Fernanda, foi acusado de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver e tentativa de homicídio contra a ex-sogra, de 67 anos, e furto.

Fernanda Silva Bim e Maurício Silva Ferreira foram mortos no dia 3 de outubro de 2023 – Foto: Divulgação

Já Aristides Moranza Neto, 39, responde por ocultação de cadáver. Ambos continuam presos no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Hortolândia.

O duplo homicídio ocorreu em outubro de 2023, em uma casa vazia, no Jardim Santana, em Sumaré, e a agressão à idosa na própria casa da vítima, no Jardim Amanda, em Hortolândia.

O juiz Leonardo Delfino, na pronúncia assinada no início deste mês, considerou os relatos de testemunhas que disseram que os homicídios ocorreram por conta de uma dívida que César tinha com as vítimas.

De acordo com o advogado Yago Saraiva de Souza, que representa Aristides, a pronúncia de seu cliente já era esperada, visto que os crimes estão interligados.

“A defesa só lamenta o fato de Aristides continuar preso preventivamente, pois ele responde ‘apenas’ por ocultação de cadáver, cuja a pena vai de 1 a 3 anos, que faz parte de crime de menor potencial ofensivo que não envolve violência ou grave ameaça. Não faz sentido que ele continue preso, por isso subiremos um recurso”, disse.

Rodolpho Pettena Filho, advogado de César, afirma que concorda com tribunal popular, pois entende que será uma oportunidade para abreviar a prisão de seu cliente, e pedirá a absolvição pelos crimes imputados.

Caso

De acordo com a denúncia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), no dia 3 de outubro mãe e filho foram atraídos por César até uma casa vazia, no Jardim Santana, em Sumaré, onde teriam sido executados à tiros e tiveram os corpos esquartejados.

Com a ajuda de Aristides, eles foram levados para um canavial próximo à antiga Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, onde foram abandonados.

No dia seguinte, a casa da mãe de Fernanda foi invadida. Ela foi agredida com pedaços de mármore, mas sobreviveu. César é apontado como o principal suspeito.

Os corpos de mãe e filho foram localizados em Santa Bárbara dias depois, e os dois acusados acabaram presos na mesma época pela Polícia Civil.