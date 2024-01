Acúmulo de entulho incomoda moradores dos condomínios Jardim Sumaré 1 e 2

Moradores dos condomínios Jardim Sumaré 1 e 2, localizados na Avenida Fuad Assef Maluf, no Jardim Bela Vista, no município sumareense, reclamam de um “lixão” que se instalou entre os prédios há pelo menos quatro anos. Há acúmulo de entulho no local, que é mantido pela prefeitura.

Moradores criticam acúmulo de lixo em terreno da prefeitura – Foto: Maurício David/Divulgação

Um dos moradores do Jardim Sumaré 2, David Maurício, de 43 anos, relatou ao LIBERAL nesta quarta-feira (17) que, no início, a administração municipal sempre realizava manutenção no local para evitar o acúmulo de itens descartados. Nos últimos meses, no entanto, a rotina mudou e o lugar se tornou um local de despejo a céu aberto, de acordo com o morador.

Como a manutenção correta não é realizada no lugar, há com frequência o aparecimento de diversos insetos e animais peçonhentos, como escorpiões, que acabam invadindo os imóveis próximos. Além disso, a formação de focos de dengue também é um fator preocupante.

“Parece que eles limpam todas as regiões de Sumaré e vêm trazendo aqui. Hoje está nessa situação ridícula, com muito material que serve de moradia para animais peçonhentos. Ninguém faz nada. Nós aqui já presenciamos escorpião dentro da casa de moradores”, reclama Maurício.

Questionada, a Prefeitura de Sumaré, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que trata-se de uma área da Administração Regional do Picerno, que, assim como as demais presentes no município, recebe o entulho retirado de toda a cidade para a destinação correta. Indagada sobre o acúmulo, motivo da reclamação dos munícipes, a administração não se manifestou.