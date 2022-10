Acidente mata um e deixa morador de Sumaré ferido em rodovia

Um acidente na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna, envolvendo dois caminhões e um veículo Gol, matou uma pessoa e deixou um morador de Sumaré ferido na noite deste domingo (30).

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h50, a vítima, identificada como Thiago Ferreira da Silva, de 31 anos, seguia pela rodovia com o Gol, no sentido capital, e era acompanhado pelo passageiro, que é morador de Sumaré.

O carro apresentou uma pane e parou na faixa de rolamento, segundo o registro policial. Um caminhão que estava logo atrás não conseguiu frear e atingiu o carro. Houve um princípio de incêndio. Na sequência, um segundo caminhão acabou batendo na traseira do primeiro.

Depois disso, um dos caminhoneiros tentou resgatar Thiago do Gol que já estava em chamas, mas não conseguiu. Ele morreu carbonizado.

Acidente aconteceu na noite de domingo, em Jaguariúna – Foto: Roberto Torrecilhas

Já o morador de Sumaré foi tirado do carro pelos dois caminhoneiros, socorrido a um hospital sumareense e não corre risco de morte.

Os caminhoneiros não se feriram e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial de Jaguariúna como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.