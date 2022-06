Acidente mata homem na Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, em Sumaré

Irvin Gasparotto de Oliveira, de 25 anos, bateu sua moto de frente com um carro, na madrugada desta segunda

Um acidente na Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, na região de Nova Veneza, em Sumaré, causou a morte de Irvin Gasparotto de Oliveira, de 25 anos, na madrugada desta segunda-feira (13). Ele dirigia uma moto pela via e, pouco depois do quilômetro 2, na pista leste, bateu de frente contra um carro. O óbito foi constatado no local, por volta de 1h.

Rapaz seguia de moto e bateu de frente com um carro – Foto: Polícia Militar Rodoviária / Divulgação

Segundo divulgado pela PM (Polícia Militar), os policiais constataram que o carro, um Gol com placas de Sorocaba, se deparou com a moto de Irvin, uma Honda CG 150, com placas de Hortolândia, transitando na contramão.

De acordo com o motorista do Gol, não houve tempo para que ele evitasse a batida. Carro e moto colidiram de frente e a moto tombou sobre a via, enquanto o carro chocou-se contra uma caixa de captação de água.

Irvin teve o óbito constatado por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O motorista do carro foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o Pronto-Socorro Municipal de Sumaré.