Acidente deixa quatro mortos em marginal da Rodovia Anhanguera, em Sumaré

Informações preliminares apontam que três carros se envolveram no acidente; rodovia tem congestionamento de um quilômetro

Segundo relatos, um veículo Montana trafegava pela contramão da marginal e teria causado o acidente - Foto: EPTV Campinas

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na tarde deste sábado (28), por volta das 14h, no km 109 da via marginal da Rodovia Anhanguera (sentido capital), na altura de Sumaré.

Informações preliminares apontam que três carros se envolveram no acidente. Segundo relatos, um veículo Chevrolet Montana trafegava pela contramão da marginal, vindo a colidir frontalmente contra um Citroën C3 e lateralmente contra um Renault Sandero.

Dos quatro ocupantes do C3, três morreram: um homem de 54 anos e duas mulheres de 49 e 20. O único sobrevivente deste veículo é uma criança de 11 anos. Já o homem de 46 anos que dirigia o Montana também faleceu. O motorista do Sandero saiu ileso. As identidades das vítimas não foram fornecidas pela Polícia Militar Rodoviária.

Acidente aconteceu no km 109 da via marginal da Rodovia Anhanguera (sentido capital), na altura de Sumaré – Foto: EPTV Campinas

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, precisou ser acionado para levar a criança que sobreviveu ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas (SP).

De acordo com a AutoBAn, concessionária que administra a rodovia, o trecho apresenta congestionamento de um quilômetro por conta da ocorrência.