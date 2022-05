Acias reúne mais de 50 empresários em evento de networking

Cerca de 50 empresários participaram na manhã desta segunda-feira do primeiro encontro presencial do Networking ACIAS ION (Integração e Oportunidade de Negócios), criado pela Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) para aproximar empresários da cidade e região. A reunião aconteceu no Cotton Eventos e contou com a participação da equipe do LIBERAL.

O presidente da Acias, Felipe Alberto Verza Ferreira, destacou que, após mais de um ano de encontros virtuais, por conta da pandemia, os integrantes sentiram a necessidade de promover uma reunião presencial, para reforçar o relacionamento criado neste período.

Evento foi realizado nesta segunda-feira – Foto: Acias / Divulgação

“Conhecer negócios é importante, mas o que faz a diferença é conhecer as pessoas, e o propósito do grupo é tornar esta ligação cada vez mais forte”, comentou. A ideia é realizar pelo menos uma reunião presencial por mês.

O evento desta segunda-feira seguiu toda a dinâmica do grupo, com apresentação dos integrantes e convidados, momento de instrução (que semanalmente aborda um tema relevante para os empreendedores) e o momento master, quando um dos integrantes apresenta com mais detalhes as atividades de sua empresa. E durante o coffee break oferecido pela Acias, os participantes puderam reformar o networking através de um bate-papo mais informal.

Para Juarez Pereira da Silva, gestor do ACIAS ION, investir em networking é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. “Com o ACIAS ION aproximamos muitos empresários que não se conheciam e que passaram a fazer negócio juntos”, explica.

A participação nas reuniões do grupo ION é gratuita. O programa está aberto a comerciantes, empresários, profissionais liberais e empreendedores de Sumaré.

Para participar de um dos encontros basta ingressar na reunião através de convites enviados pelos integrantes do grupo ou se inscrever diretamente na Acias, através do e-mail: acias@acias.com.br.