Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um adolescente de 17 anos e um rapaz de 23 anos, apontados como os responsáveis pelos tiros que causaram a morte do professor de história Michel Herdeiro Nascimento, de 51 anos, na manhã desta quarta-feira (21), em frente à Escola Estadual Wadih Jorge Maluf, de Sumaré.

Major Roney Alexandre Lima disse que Baep chegou aos suspeitos por uma denúncia anônima – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Eles foram localizados no Jardim Denadai e Nova Veneza, ambos na mesma cidade, na tarde desta quarta.

Segundo a corporação, eles confessaram que pretendiam roubar a motocicleta BMW/GS que o professor usava, mas o menor teria se antecipado e atirado duas vezes em direção ao professor.

Um dos disparos atingiu o coração da vítima, que morreu no local. O outro suspeito, que dirigia a moto foi identificado como Caio Roberto Marin dos Santos.

O subcomandante do Baep, major Roney Alexandre Lima, afirmou que os policiais conseguiram chegar até a localização dos suspeitos por meio de denúncia anônima no telefone 190.

“O menor foi localizado na casa dele. Ele já confessou o crime e identificou a localização do outro envolvido, que também foi detido. Conseguimos localizar a motocicleta usada por ambos durante a ação, além de outras duas motos. Todos os veículos foram roubados. Também apreendemos uma blusa usada por um dos suspeitos e um revólver utilizado no crime”, disse o major.

Câmera

O LIBERAL teve acesso a imagens de câmera que registrou o momento em que o professor pilotava sua motocicleta e era seguido pelos suspeitos, em outra moto.

O professor nem chegou a tirar as mãos do veículo e se preparava para entrar no estacionamento da escola quando foi baleado pelas costas e caiu. A dupla ainda retornou e passou mais uma vez perto do professor, que já estava no chão, e depois fugiu.

Os suspeitos foram conduzidos ao plantão. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte). O adolescente foi apreendido e o maior conduzido à Cadeia de Sumaré.

O menor tinha saído da Fundação Casa há menos de um mês. Ele tem vários atos infracionais por lesão corporal, roubo, ameaça, desacato, receptação e adulteração de sinal automotor.

“Por enquanto, os indícios levam para um roubo que não deu certo. O adolescente confessou que atirou e que a intenção era levar a moto da vítima, mas a investigação sobre o ocorrido ainda está no início”, explicou o delegado Gabriel Fagundes de Toledo Netto.