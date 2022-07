10º Baep descobre casa usada como depósito de drogas em Sumaré

Cão Yran ajudou na localização de drogas - Foto: Divulgação/10º Baep

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) descobriram uma casa usada como depósito de drogas, no Parque Salerno, em Sumaré, na quinta-feira (14). No local foram apreendidos 242 trouxinhas de maconha, 550 tubos de cocaína, 33 porções de skunk, 88 unidades de Crack, totalizando 1,3 kg, além de cinco frascos de canabidiol (produto derivado da maconha) e 15 unidades de maconha úmida em esfera. O cão de faro Yran foi usado nas buscas pelos entorpecentes. As drogas estão avaliadas em mais de R$ 18 mil. Um homem foi preso acusado de tráfico de entorpecentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com os policiais, o suspeito foi surpreendido arremessando algo ao perceber a aproximação dos PMs. Ele foi revistado e surpreendido com um frasco em formato de pino contendo cocaína, que jogou ao solo no momento da abordagem. No fundo do quintal onde ele havia dispensado algo foram localizados,, no galho de um abacateiro, dois kits de drogas idênticas a que ele havia jogado ao chão.

Com apoio do cão Yran, em varredura pelo local e imediações, indicou odor específico de drogas proveniente de uma churrasqueira no fundo do quintal onde ele havia corrido, onde a equipe localizou uma mochila contendo maconha, cocaína, crack, tubos de ensaio com substância líquida na cor preta e maconha também com aparência de esferas.

Após a localização da mochila pelo cão e retirada do local, Yran continuou interessado naquele ambiente, onde a equipe percebeu que havia uma tubulação do outro lado da churrasqueira. Direcionada a varredura, o cão indicou odor específico de drogas proveniente de uma anilha preta de PVC, onde encontraram mais drogas com embalagens idênticas às da mochila, contendo cocaína, maconha, skunk e crack.

O suspeito foi encaminhado ao 3º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante sob acusação de tráfico de drogas e depois transferido à cadeia local.