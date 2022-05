Sumaré terá unidade militar do Corpo de Bombeiros

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), anunciou por meio de suas redes sociais que o município vai receber uma unidade militar do Corpo de Bombeiros.

O comunicado foi gravado ao lado do deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), do secretário de segurança, Eduardo Ramalho Clude, e de representantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado e do município.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Sumaré, ainda não há um local para a instalação da corporação. A assinatura do convênio está agendada para 9 de julho, e a intenção da administração municipal é inaugurar a base até o aniversário da cidade, no dia 26 do mesmo mês.

Outro ponto que ainda está indefinido é em relação ao efetivo. “Os bombeiros militares estão chegando em Sumaré para ajudar as pessoas, o comércio, as indústrias da nossa cidade, e ajudar no desenvolvimento do nosso município”, declarou o prefeito.

A chegada de uma nova corporação, segundo o deputado Dirceu Dalben, não deve ser motivo de preocupação para os bombeiros municipais. “Não haverá prejuízo. Pelo contrário, vamos qualificar a nossa cidade com esse equipamento do Estado”, disse o deputado.