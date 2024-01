Vencimento da primeira parcela ou da cota única, com 10% de desconto, será no dia 28 de fevereiro

Nas próximas semanas, os proprietários de imóveis em Sumaré começarão a receber o carnê do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2024. O vencimento da primeira parcela ou da cota única, com 10% de desconto, é no dia 28 de fevereiro.

Para quem optar por parcelar o tributo, as demais parcelas vencem dia 28 de cada mês. O pagamento poderá ser efetuado em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicoob e Santander, além da internet banking.

Aqueles que não receberem o carnê até o dia 16 de fevereiro poderão emitir a via do boleto no site www.sumare.atende.net – link autoatendimento ou em um dos pontos abaixo:

Ceac (Central de Atendimento ao Contribuinte): Rua José Maria Miranda, 1.184, Centro;

Posto de arrecadação do Centro Administrativo de Nova Veneza: Avenida Brasil, 1.111, Jardim Nova Veneza;

Posto de atendimento do Matão: Avenida Emílio Bosco, 825, Jardim das Oliveiras;

Poupatempo Sumaré: localizado no Shopping ParkCity Sumaré, na Avenida Rebouças – mediante agendamento.

O contribuinte deverá apresentar um recibo dos exercícios anteriores e/ou documento de propriedade do imóvel, caso não conste o nome no Cadastro Imobiliário, para retirada dos respectivos lançamentos do IPTU, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.