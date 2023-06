Sobrado que desabou foi construído por vizinho sem supervisão técnica

Sobrado desabou em cima de casa no bairro Nova Conquista, matando grávida de cinco meses - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O vizinho que estava construindo um sobrado que desabou em cima da casa da família de Laís Matos Rodrigues, 24, na noite da última quarta-feira, matando a jovem grávida de cinco meses, no bairro Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste, executava a obra junto com o irmão, sem supervisão técnica, de acordo com a Polícia Civil.

Ambos prestaram depoimento no 2º Distrito Policial, onde o caso está sendo apurado como morte suspeita.

“O proprietário da construção confessou que atuou desde o alicerce, laje e já estava finalizando o acabamento. Afirmou que não teve acompanhamento de profissional, mas comprou materiais de construção de boa qualidade. Durante o inquérito vamos apurar as respectivas responsabilidades”, disse o delegado José Donizeti de Melo.

A Prefeitura de Santa Bárbara informou que a família conta com o acompanhamento da Promoção Social, e a Defesa Civil já interditou a área do incidente.

Um amigo da família, Fernando Moraes, relata que Laís, o marido, Daniel Henrique Ferreira da Silva, 24, e o filho de 5 anos residiam em um cômodo nos fundos, enquanto a mãe e uma irmã moravam na casa da frente. No dia do incidente, a irmã não estava na residência.

Os vizinhos se mobilizaram para socorrer a família. O filho de Laís, o marido e a mãe dela, Simone Anatólio Matos, 47, saíram ilesos.

“Eles tinham acabado de chegar do trabalho. Laís chamou o marido para fazer o jantar, quando tudo desabou. O garoto brincava no chão com o cão. Ela foi a mais atingida”, desabafa Fernando.

AJUDA. Os amigos conseguiram fazer uma vaquinha online para pagar as custas do sepultamento. Eles ainda estão fazendo uma vaquinha pelo Pix (19) 99588-8549, em nome de Larissa Matos Rodrigues, Banco Nubank, para conseguirem recursos para construir pelo menos um cômodo para que Daniel tenha onde morar com o filho. “Estamos unindo esforços e tentaremos erguer a casa em mutirão no bairro”, completa Michele Calado, outra amiga da família.

DESPEDIDA. O velório de Laís começou por volta das 20 horas desta quinta-feira. Os familiares não quiseram se manifestar. O sepultamento estava programado para hoje, saindo às 9 horas do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério Parque dos Lírios, ambos em Santa Bárbara.