Sindicato pede pelo menos 10% de reajuste para servidores em Americana

Percentual considera reposição de perdas, aumento real e reajuste com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor)

Os servidores municipais de Americana querem um acréscimo de pelo menos 10% no salário em 2024. O percentual considera reposição de perdas de 3%, aumento real de 5% e reajuste com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), calculado em 2,4% até dezembro do ano passado.

A pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2024 foi divulgada no site do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana). Os funcionários também cobram um acréscimo de 15% no valor da cesta básica, passando de R$ 820 para R$ 943, além da implantação do auxílio medicamentos e do Plano de Cargos e Carreiras.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na lista de pedidos constam ainda férias integrais no mês de janeiro, sem divisão de valores, e décimo terceiro adiantado para os funcionários que solicitarem ou na data de aniversário, entre outros. A pauta foi aprovada pela categoria em assembleias setoriais realizadas entre os dias 16 e 24 de novembro do ano passado e conta com 55 reivindicações, muitas das quais independem de leis.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ao LIBERAL, a administração municipal informou que “os pleitos apresentados pelo sindicato da categoria serão analisados e discutidos pela Prefeitura de Americana junto aos representantes dos servidores ao longo das próximas semanas”.

O LIBERAL tentou contato com o presidente do sindicato, o Toninho Forti, para repercutir as reivindicações, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.

No site, a instituição mantém um comunicado com a pauta das reivindicações e diz que “por conta das eleições municipais é necessário antecipar as negociações, com o objetivo de garantir avanços aos servidores”.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No ano passado, a prefeitura reajustou o salário dos servidores em 11% e aumentou em 12,33% o valor da cesta básica, que passou de R$ 730 para R$ 820. As negociações foram tranquilas na comparação com 2022, quando os servidores cobravam uma reposição salarial de 20% e ameaçaram entrar em greve após a primeira contraproposta da prefeitura, que oferecia 10,16%. As partes só entraram em acordo depois que o Executivo subiu a proposta para 13%.