Sete pessoas são presas por falsificação de bebidas alcoólicas em Piracicaba

Produtos estavam dentro de um barracão

Policiais militares do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) realizaram, na última sexta-feira (12), uma operação que culminou na prisão de sete pessoas em Piracicaba sob acusação de associação criminosa e falsificação de bebidas alcoólicas.

A ação também resultou na apreensão de 13.536 garrafas cheias de cerveja falsificada em um barracão localizado no bairro Santa Terezinha.

A operação teve início após os policiais receberem informações sobre atividades suspeitas no endereço, na Rua João Pedro Corrêa. Ao investigarem o local, encontraram um grande estoque de garrafas de cerveja falsificada.

A ação criminosa consistia em retirar rótulos de marcas mais baratas e substituí-los pelos de marcas renomadas. Os produtos falsificados eram, então, comercializados tanto na região quanto na capital paulista. Segundo os envolvidos, aproximadamente 500 garrafas eram alteradas e vendidas diariamente no barracão.

Durante a abordagem, três homens foram presos dentro do barracão, enquanto outros membros da associação criminosa foram localizados em uma residência nas proximidades. Na casa, uma mulher e mais três homens foram detidos, e materiais utilizados na falsificação foram apreendidos.

Um dos presos, responsável pela coordenação do processo de falsificação, possui antecedentes criminais e já havia sido detido no Rio de Janeiro por envolvimento com o Comando Vermelho, facção criminosa atuante naquele estado.

Os suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial da cidade, onde o flagrante foi formalizado. Eles permanecem à disposição da Justiça.

Além das garrafas cheias, avaliadas em aproximadamente R$ 100 mil, foram apreendidas 8.064 garrafas vazias, milhares de rótulos e tampas de marcas de cerveja, sete celulares e cadernos com anotações de contabilidade.