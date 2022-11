Servidores municipais terão folga do Natal até o Ano-Novo

Todas as informações constam no decreto que foi assinado pelo prefeito Chico Sardelli

Os servidores municipais de Americana vão tirar folga do Natal ao Ano-Novo. Conforme foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, o prefeito Chico Sardelli (PV) decretou ponto facultativo para os trabalhadores na semana entre as celebrações de fim de ano.

Além dos finais de semana do Natal e do Ano-Novo, os funcionários também vão descansar nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 – de segunda a sexta-feira. Nesta virada de ano, as festividades ocorrem no sábado (véspera), dia 24, e no domingo, dia 25.

A medida só não vale para os servidores de setores que prestam serviços essenciais, como os Secretaria de Saúde, Gama (Guarda Municipal de Americana) e Defesa Civil. Porém, depois, eles receberão folga para compensar os dias trabalhados.

Estas folgas deverão ser acordadas individualmente pelos funcionário e seus superiores, sem causar prejuízos ao setor. Também não podem ser em parciais ou em dias consecutivos e precisam ocorrer até 31 de outubro de 2023.

