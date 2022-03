Servidores da região devem aderir à greve do INSS

Depois de paralisar o funcionamento de agências como as de Campinas e Hortolândia, a greve nacional dos servidores do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), iniciada nesta quarta-feira, deve alcançar mais municípios da RPT (Região do Polo Têxtil).

Segundo Cristiano Machado, diretor regional do Sinsprev (sindicato da categoria), os servidores de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, com quem ele se reuniu nesta quarta, afirmaram que vão aderir ao movimento. As agências de Americana e Nova Odessa também devem se unir à greve.

Agência do INSS em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Por esse motivo, são altas as probabilidades das unidades do INSS dos quatro municípios terem suas atividades paralisadas, parcial ou integralmente, nos próximos dias.

Isso porque, por serem de outra entidade sindical, é possível que os médicos peritos estejam disponíveis para continuar trabalhando. Mas as regras do funcionamento vão depender do gerentes de agência.

Os servidores cobram aumento de 19,9%, além de investimentos e abertura de concurso público.