Servidor com sapato de bico de aço é obrigado a entrar descalço em banco de Sumaré

Um servidor público, que estava usando um sapato de bico de aço, foi obrigado a entrar descalço em uma agência da Caixa Econômica Federal, no Centro de Sumaré, na tarde desta quinta-feira (15). Ele foi ao local fazer o saque extraordinário de R$ 1 mil do FGTS no último dia do prazo para retirada.

De acordo com o servidor público Jonatan Rodrigo Amaral, ele aproveitou o horário do almoço para ir ao banco na Rua Sete de Setembro, entretanto, ao chegar, a porta apitou, barrando sua entrada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência, ele explicou ao guarda que estava com sapato de aço e por isso o detector de metais tinha acionado. Ele ergueu a camiseta e mostrou ao segurança que não possuía armas, apenas usava o calçado de metal.

O funcionário comunicou que para ter acesso ao interior da agência ele deveria tirar o calçado, o deixando do lado de fora. Seguindo as orientações, o cliente assim o fez e, ao passar pela porta, pediu mais uma vez para usar o sapato, pois se sentia constrangido. O pedido foi negado.

“Ele falou para mim que não podia, que eu ia ter que ficar descalço lá dentro ou então me retirar. Eu fui humilhado, eles queriam que eu fosse atendido descalços”, lamenta Jonatan.

A esposa do servidor tentou emprestar os tênis dela para ele, entretanto, após o ocorrido, eles desistiram da transição bancária. “É muita humilhação, eu e a minha esposa saímos de lá, nós ficamos muito abalados. Eu fui tratado como lixo da sociedade”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Jonatan procurou a Polícia Civil e um boletim de ocorrência como constrangimento foi registrado no 1° DP (Distrito Policial) do município.

A Caixa alegou que utiliza portas giratórias com detectores de metal em suas agências, de acordo com a Lei 7.102/1983, alterada pela Lei 9.017/1995 e regulamentada pela Portaria 3233 do Departamento de Polícia Federal, que disciplina todo sistema de segurança em estabelecimentos financeiros no território nacional.

Reforçou que as portas giratórias são utilizadas por todos os bancos para impedir o acesso de pessoas armadas às agências, nunca para criar obstáculos aos usuários. O objetivo é proteger os clientes, seus empregados e patrimônio.

“Em relação ao ocorrido na Agência Sumaré, esclarecemos que o cliente foi orientado e prontamente oferecido o atendimento. O banco ressalta que repudia todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação. Por fim, a CAIXA reforça que são valores essenciais do banco o respeito nas relações entre seus empregados e o público e o atendimento com zelo, presteza e prontidão aos clientes e usuários.”, traz a nota.

Saque

Jonatan Rodrigo Amaral relatou ao LIBERAL, nesta sexta-feira (16), que como não foi possível realizar o saque por conta do ocorrido, o Natal será mais econômico este ano, além de não poder usar o valor para quitar dívidas antigas, conforme tinha planejado.

“Acabou e aconteceu bem perto do Natal. Ficamos muito abalados com tudo isso”, desabafa o servidor.

O LIBERAL perguntou à Caixa sobre a possibilidade de uma outra oportunidade para o servidor sacar o dinheiro e informou que iria questionar o órgão responsável sobre a possibilidade e responderia ao final do dia.