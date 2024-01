Serviço no novo reservatório do Santa Catarina, em Americana, pode afetar abastecimento

Reservatório que abastece a região da Vila Santa Catarina passa por manutenção - Foto: Gustavo Gomiero_Secom

Obras no novo Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina, em Americana, ao lado do ginásio de esportes do Jardim São Pedro, podem ocasionar desabastecimento nessas regiões nesta quarta-feira (31).

Iniciados na última segunda-feira (29), os serviços têm como objetivo a interligação do reservatório semienterrado na nova casa de bombas. A próxima etapa inclui a conexão com a rede que abastece os bairros da região do Parque Novo Mundo e do Jardim Terramérica.

Posteriormente, será realizada a instalação de motor, bombas, painéis e motores para o funcionamento da nova casa de bombas, conforme informado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Durante a execução dos trabalhos, até esta quarta-feira, haverá a paralisação das duas células de concreto nos dois reservatórios da Vila Santa Catarina. Durante esse período, é possível que ocorra uma diminuição no volume de água que chega às regiões atendidas.

O novo reservatório terá capacidade para 2,1 milhões de litros, somando-se ao reservatório já existente, que comporta 4 milhões de litros. O sistema irá abastecer os bairros Vila Santa Catarina, Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Conserva, Vila Biasi, Nova Americana, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Terramérica e Vila Mathiensen.