Senac anuncia investimento de R$ 52 milhões em novo campus em Hortolândia

Representantes do Senac se reuniram com o prefeito Zezé Gomes para o anúncio do novo campus na cidade - Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) anunciou a construção de um novo campus de sua escola técnica em Hortolândia, com investimento de R$ 52 milhões. Localizado na Avenida Olívio Franceschini, em frente ao antigo Paço Municipal, o campus será erguido em uma área de aproximadamente 6 mil m², com infraestrutura moderna e de última geração, que tem como objetivo formar cerca de 800 alunos por ano.

A previsão de conclusão das obras é de até 60 meses e, segundo a prefeitura, o novo campus chega para atender a uma demanda crescente por qualificação profissional, especialmente em áreas como administração, informática, saúde, beleza, moda, gastronomia e design.

O prefeito Zezé Gomes (Republicanos) se reuniu recentemente com representantes do Senac para discutir o cronograma da obra. “Estamos falando de um investimento significativo em nossa juventude e na qualificação profissional dos cidadãos de Hortolândia. Isso reforça nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da cidade”, afirmou.

A diretora do Senac Campinas, Heloisa Vendramini, apresentou os detalhes do cronograma da nova unidade e ressaltou a importância do projeto para a região. Segundo ela, o processo de construção será dividido em várias etapas.

“Iniciaremos com a licitação do projeto, que deve durar cerca de seis meses. A empresa vencedora terá 12 meses para desenvolver o projeto arquitetônico, seguido da licitação da obra, que durará mais seis meses. A fase de construção, por sua vez, deve se estender por 36 meses”, explicou.