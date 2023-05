Semana terá queda de temperatura em Americana e região

As temperaturas irão cair nesta semana na RPT (Região do Polo Têxtil). É o que dizem as previsões do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos). Os institutos apontam que, até o fim de semana, a temperatura mínima pode chegar a 12°C.

O Cepagri explica que a queda acontecerá devido à passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo entre terça e quarta, além de uma entrada de massa de ar que possui origem polar, do Polo Sul, que traz ventos frios. Hoje, a previsão é de que a variável seja entre 18°C e 26°C.

Ainda de acordo com o centro, o impacto da frente fria será sentido de forma expressiva entre amanhã e sexta, com mínima em torno de 15°C, atingindo o pico ao longo do fim de semana, com a temperatura mais baixa estimada em 12°C no sábado, podendo cair ainda mais domingo.

A estimativa do Cptec vai de acordo. Entre sexta e domingo, a previsão aponta que a temperatura mínima pode chegar a 12°C, enquanto a máxima não deve passar de 25°C nas cinco cidades da RPT: Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

De acordo com o Cepagri, esta quarta deve contar com a ocorrência de chuvas a partir do fim da tarde, em forma de pancadas e temporais. Não é descartada a possibilidade de fortes rajadas de vento e raios. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani