Semana Santa eleva expectativa de vendas de peixes na região

Bianca Bissoli, proprietária de um comércio de peixes em Americana, espera por boas vendas nesta semana - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A proximidade da Sexta-Feira Santa, no próximo dia 7, já tem movimentado as peixarias e supermercados de Americana. Na data, os cristãos têm o costume de não consumir carne e por isso a procura por peixes tende a aumentar durante a semana.

Proprietária do Empório do Mar, Bianca Bissoli afirma que a expectativa de vendas é boa, porém, menor que a do ano passado. “Assim como todos os produtos, o peixe e frutos do mar também tiveram uma alta no preço, em torno de 20% no valor final.”

Entre os peixes mais procurados nesta semana, Bianca destaca o bacalhau, merluza, abadejo, salmão e as opções assadas na brasa como filhote, pintado, piapara e tambaqui.

“Embora algumas pessoas prefiram peixes mais em conta, o bacalhau ainda é o queridinho da Semana Santa. Trabalhamos com ele somente desalgado e congelado e a média de preço varia entre R$ 89,99 e R$ 139,99 o quilo”, diz. Para quem busca uma opção mais barata, ela sugere o filé de sardinha, que sai por R$ 29,99 o quilo.

Na Oceana Açougue e Peixaria, os três peixes mais procurados nesta época são filé de tilápia (R$ 49,90 o quilo), lombo de filhote (R$ 49,90 o quilo) e postas de cação (R$ 24,90 o quilo).

O proprietário da loja, João Paulo Santarosa Junior, está otimista com as vendas. “Durante a quaresma, registramos um crescimento de 8% na comercialização de peixes e acredito que o resultado pode se repetir nesta semana.”

A quaresma começou em 22 de fevereiro e termina em 6 de abril, um dia antes da Sexta-Feira Santa. São 40 dias que antecedem o Domingo de Páscoa. É um período de reflexão religiosa para os cristãos que deixam de consumir carne vermelha como forma de penitência.

A família da professora Sabrina Zitei, 31, por exemplo, segue a tradição de consumir apenas peixe na Semana Santa, em especial na sexta. “Depende do prato, mas normalmente damos preferência para salmão ou cação.”

Na rede de supermercados São Vicente, o cação é um dos que mais tem saída nesta época do ano, acompanhado do filé de tilápia e sardinha. Segundo o gerente comercial do grupo, Decio Garcia, a procura pelos pescados aumenta com a chegada da Semana Santa e a expectativa é sempre de crescimento nas vendas.

“Oferecemos produtos em diferentes valores, desde os mais populares como tilápia e cação, bem como a linha de bacalhau, com opção salgada e desalgada. Com isso, esperamos que as vendas cresçam cerca de 20% em relação à quaresma do ano passado.”

Em Santa Bárbara d’Oeste, a partir desta quarta será realizado o Varejão de Peixes. A comercialização é feita por feirantes credenciados na prefeitura em seis pontos: Praça Rossi Armênio, no Jd. Europa, Praça da Migração, no Jd. Pérola, Av. Antônio Pedroso, no Planalto do Sol 2, Av. da Amizade, Centro e Santa Rita. Os produtos estarão à venda até o meio-dia de sexta-feira.