Em novembro do ano passado, a UBS da Praia Azul ampliou seu horário de atendimento das 7h30 às 16h30 para as 7h30 às 20h30 - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Secretaria de Saúde de Americana avalia a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, seguindo o exemplo da unidade da Praia Azul, que teve seu expediente estendido em novembro do ano passado.

A assessoria da prefeitura informou ao LIBERAL neste sábado (1º) que ainda não há confirmação sobre quais unidades e quando terão o horário estendido, mas que estudos estão em andamento para viabilizar essa ampliação.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em novembro do ano passado, a UBS da Praia Azul ampliou seu horário de atendimento das 7h30 às 16h30 para as 7h30 às 20h30. Com essa mudança, o número de atendimentos na unidade aumentou em 70%.

De janeiro a abril deste ano, a unidade realizou 23.013 atendimentos, em comparação com 15.973 no mesmo período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Saúde. Apenas no intervalo das 16h30 às 20h30, a unidade atendeu, em média, 1.340 pessoas por mês no primeiro quadrimestre deste ano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O município tem que ser um facilitador no acesso aos serviços públicos em todas as áreas, como neste caso. A dinâmica observada no bairro indicava para nós a importância de oferecer mais tempo para as pessoas procurarem a unidade e não adiarem os cuidados com a própria saúde”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PL).

Com a extensão de quatro horas diárias, de segunda a sexta, o acesso foi ampliado para moradores que têm dificuldade de buscar os serviços durante o horário comercial. Carlene da Costa, moradora do bairro, avalia que a mudança melhorou significativamente o acesso aos serviços.

“Eu achei muito importante essa mudança, porque tem muita gente que trabalha e não pode vir de manhã ou à tarde. No meu caso, eu até prefiro mais tarde, porque é mais tranquilo. O atendimento à noite para mim ficou ótimo”, relatou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Rotina

O atendimento no período estendido segue a rotina dos serviços oferecidos, com agendamento prévio. A UBS da Praia Azul conta com uma eAP (Equipe de Atenção Primária) à Saúde e duas equipes de ESF (Estratégia Saúde da Família).

A unidade oferece consultas médicas com clínico geral, pediatra e ginecologista, além de consultas odontológicas e tratamento dentário. Também são realizados procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, exames laboratoriais e acompanhamento de pré-natal, entre outros serviços.

“A experiência de estender o horário do atendimento tem se mostrado muito eficiente e agradado à população pela facilidade no acesso aos serviços que a unidade oferece. Essa medida tem como propósito dar mais comodidade aos moradores, considerando sempre o contexto da rotina das pessoas, de forma a proporcionar uma assistência com melhor acolhimento e humanização”, concluiu o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.